В Україні оздоровлять до 50 % школярів - Павленко

Міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО розраховує, що оздоровча кампанія в Україні в 2009 році зможе охопити 3 млн. або до 50% від загальної кількості дітей шкільного віку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ПАВЛЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Коли ми говоримо про 50% дітей, ми маємо на увазі, що оздоровлення й відпочинок цих дітей буде організовано за всі можливі кошти: за державні кошти по відношенню до пільгових категорій дітей, за кошти місцевих бюджетів, профспілок і відповідних фондів, зокрема, фонду соціального страхування, й за рахунок кошти батьків», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

За словами міністра, повністю охопити всіх дітей оздоровчою кампанією неможливо через недостатню кількість оздоровчих центрів.

«Загальна кількість установ дитячого відпочинку й оздоровлення, які, за нашими прогнозами, працюватимуть влітку 2009 року, становитиме близько 18 тисяч, із них 15 тисяч – це установи денного перебування, тобто установи відпочинку, які будуть створені на основі загальноосвітніх шкіл. Тільки 2,5 тисячі установ в Україні можуть надавати послуги цілодобово, в яких можна організовувати зміни й проводити оздоровлення дітей», - пояснив він.

При цьому Ю.ПАВЛЕНКО уточнив, що тільки 1 млн. дітей зможуть відпочити в оздоровчих центрах цілодобового режиму перебування.