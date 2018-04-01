Неправильне поєднання ліків і продуктів призводить до непоправних наслідків

Неправильне поєднання ліків і продуктів харчування може призвести до важких, іноді непоправних, наслідків для здоров`я. У цій статті розглянемо основні сім груп продуктів, які мають здатність істотно змінювати дію лікарських препаратів. Алкоголь

Прийом лікарських препаратів вимагає повної відмови від алкоголю. Істина ця прописна, але повторити її зайвий раз не зашкодить, багато людей думають, що алкоголь не можна поєднати лише з такими препаратами, як транквілізатори.

Алкоголь істотно підсилює дію таких лікарських препаратів, як клофелін. Приводячи, в подібному поєднанні, до різкого падіння артеріального тиску, що нерідко закінчується летальним результатом. А ось про те, що аналогічний вплив спиртні напої роблять і при сумісному прийомі з такими, широко поширеними ліками, як бета-адреноблокатори, відомо мало. До числа ж бета-адреноблокаторов входить, наприклад, анаприлін, який вживають не тільки гіпертоніки, але і практично здорові люди, схильні до тривоги.

Крім того, алкогольні напої ще більше знижують здатність крові згущуватися при їх сумісному прийомі з речовинами, що володіють антикоагуляційною активністю. Антикоагулянти покликані покращувати мозковий кровообіг і нерідко застосовуються людьми протягом дуже довгого часу. В результаті людина вже забуває про те, що п`є сильно діючий лікарський препарат і дозволяє собі алкоголь. Наслідки можуть бути трагічні – кровотечі та крововиливи.

Так само алкоголь абсолютно не сумісний з прийомом будь-яких протидіабетичних препаратів та інсуліну, оскільки в цьому поєднанні він приводить до діабетичної коми.

Вживання алкоголю, антибіотиків і/або вітамінів групи В, С та фолієвої кислоти веде до незасвоєння даних лікарських засобів, а, отже, до повної неефективності лікування.

Молоко і молочні продукти Молоко і молочні продукти не можна вживати разом з багатьма антибіотиками, оскільки вони інактивують дію цих ліків. До антибіотиків, не сумісних з молоком, відносяться антибіотики групи пеніциліну і тетрацикліну, з причини того, що вони утворюють стійкі комплекси з кальцієм в молоці.

Ще одна помилка, яку люди нерідко допускають при поєднанні молока і ліків, - це вживання молока відразу після прийому аспірину. Передбачається, що молоко повинне убезпечити шлунок від кислотного впливу аспірину. Дійсно, молоко справляється з цим завданням «на ура» - аспірин повністю інактивується і вже не може виконувати свою лікувальну дію, наприклад, знижувати температуру.

Продукти, що містять тирамін

Продукти, до складу яких входить тирамін, повинні бути виключені з раціону людей, що приймають антидепресанти (інгібітори МАО). Наслідки поєднаного прийому антидепресантів і продуктів з тираміном дуже серйозні – різкий підйом артеріального тиску, що нерідко має летальний результат.

До заборонених продуктів належать: сири, шоколад, боби, банани, будь-яка копченина, печінка, авокадо, а так само пиво, червоне вино і кава.

Варто відзначити, що розвиток побічних ефектів від неправильної комбінації антидепресантів і харчових продуктів, зустрічається дуже часто. Вся річ у тому, що люди, що вживають антидепресанти, рідко відчувають себе хворими, адже в більшості випадків вони молоді і фізично здорові, а тому рекомендації фахівців про необхідність дотримання строгої дієти просто пропускаються повз вуха.

Грейпфрут Грейпфрут є дуже непростим продуктом харчування з погляду його поєднання з лікарськими препаратами. Особливо небезпечно комбінувати грейпфрут і протигіпертонічні засоби через небезпеку передозування. Аналогічну, тобто надмірно підсилюючу дію лікарського препарату, грейпфрут надає у сполученні з імунодепресантами, антибіотиками групи еритроміцину, деякими протипухлинними препаратами і віагрою.

Кава і чай

Добре відомо, що продукти, що містять в своєму складі кофеїн, не можна комбінувати з різними збудниками.

Каву не рекомендується поєднувати з оральними контрацептивами і, як не дивно, з седативними засобами, оскільки подібний коктейль легко може привести до перезбудження і безсоння.

Що ж до чаю, то його застосування слід обмежити при прийомі будь-яких лікарських препаратів. Вся річ у тому, що танін, присутній в чаї, володіє здатністю інгібірувати дію мало не всіх лікарських препаратів. Звичайно, повністю виключити чай зі свого раціону вам навряд чи вдасться, але не запивати ліки чаєм – завдання цілком реальне.

Продукти, що містять цитрати Продукти, що містять цитрати, а в першу чергу до них відносяться газовані напої і фруктові соки, несумісні з препаратами, що знижують кислотність шлункового соку, - антибіотиками, седативними засобами, протизапальними і противиразковими препаратами. При комбінуванні цитратів зі всіма цими ліками, по-перше, ще більше зменшується кислотність шлункового соку, а, по-друге, ослабляється дія самих препаратів.

Соки

Журавлинний сік не сумісний з антикоагулянтами, що приймаються для розрідження крові, оскільки подібне поєднання легко може привести до внутрішньої кровотечі і смертельного результату.

Всі цитрусові соки не можна вживати з аспірином, оскільки це викликає сильне поздразнення слизової шлунку.

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