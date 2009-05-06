Чи узаконять в Україні сурогатне материнство?

Народний депутат від БЮТ Володимир Каплієнко має намір внести на розгляд Верховної Ради законопроект, який покликаний врегулювати законодавство у сфері сурогатного материнства.

Згідно законопроекту "Про врегулювання питань, що стосуються допоміжного материнства і забезпечення державних гарантій, рівних прав і можливостей матерів, жінок, які виношують чужих дітей", визнають приватними підприємцями.

По словах Каплієнка, головна мета ідеї - збільшити народжуваність в Україні. Закон, за його словами, регулюватиме правові питання появи дітей в безплідних сім`ях.

У законопроекті вперше з`являється визначення допоміжної матері як людини, що фактично займається трудовою діяльністю. "Я хочу, щоб термін вагітності зараховувався сурогатній матері в трудовий стаж", - заявив депутат.

У разі ухвалення закону подружні пари зможуть застрахувати народження своїх дітей. Зокрема, документ передбачає створення ембріонального банку. У разі раптової смерті дружини, за бажанням вдівця заморожені яйцеклітини лікарі трансплантують іншій жінці.

Програма припускає два напрями фінансування. Перше - комерційне, розраховане на сім`ї, які з державною допомогою підберуть сурогатну матір, а потім самі сплатять її послуги. В даному випадку жінки одержать статус суб`єктів підприємницької діяльності.

Другий напрям передбачає повне фінансування послуг допоміжної матері з державного бюджету. Трудові книжки кандидаток на виношування чужих дітей, згідно законопроекту, лежатимуть в державних центрах репродукції.

В цілому, по словах Каплієнко, на реалізацію законодавчої ініціативи необхідно щорічно виділяти з бюджету мінімум 100-150 мільйонів гривень.

На сьогодні гонорар за виношування і народження чужого малюка складає 10-15 тисяч доларів плюс чотири тисячі гривень за послуги репродуктивного центру. У випадку, якщо уряд виділить пропоновану суму, завдяки держпрограмі в Україні щорічно з`являтиметься на світ від 1000 до 1500 малюків

vv.com.ua