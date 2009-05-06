Що робити, якщо присмоктався кліщ

При виявленні кліща, найчастіше, намагаються тут же його видалити. При цьому черевце часто відривається, а ротовий апарат залишається в шкірі. В цьому випадку нерідко відбувається порушення цілісності хітинових покривів членистоногого і вміст кишкової трубки може потрапити в ранку.

Для правильного видалення кліща поверхню шкіри з членистоногим обробляють дезинфікуючим розчином (спиртом або одеколоном) і, захопивши кліща пінцетом, якомога ближче до ротового апарату, обережними гойдаючими рухами (без зусиль) витягують з шкірних покривів. У разі відриву черевця, залишки ротового апарату видаляють за допомогою стерильної голки, а ранка обробляється йодом. Видаленого кліща поміщають у флакончик або загортають в папір для дослідження на зараженість його бореліями і вірусами.

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