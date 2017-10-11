Державним секретарем МОЗ став Артем Янчук

16:56, 11 жовтня 2017
Країна
274

Янчук є заступником директора Інституту законодавства Верховної Ради.

Фото: УНИАН

Державним секретарем МОЗ став Артем Янчук, повідомили УНІАН у МОЗ.

Читайте такожКабмін не призначатиме Шолойко державним секретарем МОЗ через її зв’язки з фармбізнесом

"Конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала державного секретаря Міністерства охорони здоров‘я України. Ним став Артем Янчук. дячні за прозорий конкурс і переможця без конфлікту інтересів", - зазначили у МОЗ.

*** Янчук є заступником директора Інституту законодавства Верховної Ради.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #держсекретар МОЗ