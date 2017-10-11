Державним секретарем МОЗ став Артем Янчук
16:56, 11 жовтня 2017Країна
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Янчук є заступником директора Інституту законодавства Верховної Ради.
МОЗ нарешті має державного секретаря / Фото: УНІАН
Державним секретарем МОЗ став Артем Янчук, повідомили УНІАН у МОЗ.
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"Конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала державного секретаря Міністерства охорони здоров‘я України. Ним став Артем Янчук. дячні за прозорий конкурс і переможця без конфлікту інтересів", - зазначили у МОЗ.
*** Янчук є заступником директора Інституту законодавства Верховної Ради.
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