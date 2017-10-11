Державним секретарем МОЗ став Артем Янчук

Янчук є заступником директора Інституту законодавства Верховної Ради.

Державним секретарем МОЗ став Артем Янчук, повідомили УНІАН у МОЗ. Читайте такожКабмін не призначатиме Шолойко державним секретарем МОЗ через її зв’язки з фармбізнесом "Конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала державного секретаря Міністерства охорони здоров‘я України. Ним став Артем Янчук. дячні за прозорий конкурс і переможця без конфлікту інтересів", - зазначили у МОЗ. *** Янчук є заступником директора Інституту законодавства Верховної Ради.

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