Вітамін В1 – ідеальна речовина для лікування сліпоти

Одна з форм вітаміну B1 може стати новим ефективним способом лікування головної причини сліпоти, повідомляють учені Університету Техасу /США/. У експериментах біологи вводили лабораторним щурам бактерійні токсини, які провокують подібні до увеїту симптоми. Увеїт - запалення тканин, розташованих безпосередньо під зовнішньою поверхнею очного яблука. Після введення токсинів і розвитку увеїту гризунам давали жиророзчинну форму вітаміну В1 - бенфотіамен. Було доведено, що завдяки цій речовині блокуються будь-які ознаки запальних порушень в оці.

Бенфотіамен активно пригнічує шкідливі для ока біохімічні маркери. Офтальмологи настроєні оптимістично: на їх думку, прості добавки вітаміну В1 володіють великим потенціалом для розробки нової ефективної терапії проти очних хвороб і попередження сліпоти. Тестування визначили, що форма вітаміну В1 пригнічує роботу сигнальної молекули під назвою NF-kappa B, яка як правило активується після стресу, викликаного проникненням інфекції.

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