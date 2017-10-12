Землю накрила магнітна буря: медики попереджають про імовірне погіршення самопочуття

У Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA)повідомили, коли на Землі очікується пік геомагнітної активності внаслідок нової магнітної бурі, яка вже почала «накривати» нашу планету.

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Магнітна буря накриє нашу планету до 13 жовтня, проте пік геомагнітної активності, внаслідок прибуття нової порції сонячного вітру, прогнозується в четвер-п’ятницю 12-13 жовтня. Про це повідомляє прес-служба Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Магнітна буря в Україні може стати причиною слабких коливань напруги у електромережах. В свою чергу, метеозалежні люди найближчими днями можуть відчувати дискомфорт. Окрім цього, остання магнітна буря може вплинути на роботу космічних апаратів, в тому числі зондів та супутників.

Згідно з інформацією Space Environment Center на підставі знімків з космосу, які передають зонди NOAA, 12-13 жовтня очікуються мала і помірна магнітні бурі.

«Найближчими днями Землю досягне нова порція сонячного вітру, що спричинить чергові магнітні бурі, які можуть вплинути на роботу засобів зв’язку. В ці дні зазвичай зростає ймовірність якихось технічних несправностей і аварій», — повідомляють ЗМІ.

Медики попереджають, що магнітні бурі також впливають на здоров'я і самопочуття людей. Вони небезпечні в першу чергу для тих, хто страждає артеріальною гіпертонією і гіпотонією, хворобами серця. Приблизно 70% інфарктів, гіпертонічних кризів та інсультів відбувається саме під час магнітних бур. Вплив геомагнітних коливань може виявлятися головним болем, слабкістю, перепадами артеріального тиску, безсонням і запамороченням. Небезпечним є згущення крові - це є причиною головних болей.

Може спостерігатися стан апатії. Також під час магнітних бур в організмі виробляється багато гормонів норадреналіну і адреналіну, вони й зумовлюють підвищення артеріального тиску.