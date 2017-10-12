Червоний Хрест направив жителям окупованих територій Донецької області гуманітарну допомогу

Автомобілі перевозили продуктові та гігієнічні набори, товари медичного призначення загальною вагою понад 141 тонн.

Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста направила жителям тимчасово окупованих територій Донецької області понад 140 тонн гуманітарної допомоги. Читайте такожЧервоний Хрест направив жителям тимчасово окупованих територій Донбасу гуманітарну допомогу Як повідомляє Державна прикордонна служба України, через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» до неконтрольованої території проїхали 10 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем. Автомобілі перевозили продуктові та гігієнічні набори, товари медичного призначення загальною вагою понад 141 тонна від Місії МКЧХ. Вантаж призначений для жителів Донецької області.

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