Колодязна вода може викликати рак сечового міхура

Чиста вода один з безумовних чинників здоров`я. Часто городяни, незадоволені смаком водопровідної води, з надією ідуть до джерел. Проте, згідно новому дослідженню Університету Алабами /Бирмингем, США/, вживання води з свердловин, колодязів або джерел підвищує ризик розвитку раку сечового міхура.

Лікарі вважають, що часто колодязна вода може бути забруднена пестицидами, що провокують активність ракових кліток. Учені прийшли до такого висновку після розгляду причин різких відмінностей за показниками раку сечового міхура серед американських штатів, враховуючи інформацію про наявність медичної страховки у жителів, сімейний дохід, соціально-економічний статус і доступ до послуг охорони здоров`я. Онкологи вважають, що колодязі неприйнятні як джерело питної води через потенційно серйозну небезпеку формування пухлин. Крім "водного чинника", на захворюваність і високу смертність від раку впливали активна дія сонячних променів і куріння.

Екологічні чинники нарівні з ультрафіолетом і курінням володіють сильним впливом на розвиток хронічних форм раку, говорять клініцисти. Люди, які часто пили воду з колодязів, відкритих свердловин і джерел, з високою вірогідністю ставали жертвами ракових пухлин в сечовому міхурі.

ecoportal.ru