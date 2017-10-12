В Україні у 2016 році понад 73 % нових випадків ВІЛ-інфікування відбулося статевим шляхом

У Києві презентували нову хвилю кампанії з профілактики ВІЛ-інфекції «З презервативом – як по нотах», яку впроваджують в рамках Всеукраїнської інформаційної кампанії «Не дай СНІДу шанс!».

Презентація відбулася на прес-конференції в УНІАН.

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Як зазначила заступник голови проекту «Консультування з ВІЛ/СНІД та підтримка інституцій» Тетяна Хімченко, дана хвиля інформаційної кампанії вже третій рік поспіль є результатом партнерства та співпраці між урядом України та міжнародними організаціями – Об’єднаною програмою ООН з ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС) та компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, що діє за дорученням уряду Німеччини.

Вона додала, що це вже буде шоста хвиля цієї кампанії, яку було розроблено ще у 2009 році.

«Це була перша превентивна кампанія, яка була націлена на загальне населення… На той час разом із Міністерством охорони здоров’я, з партнерами нам треба було доводити, чому важливо працювати саме із загальним населенням», - сказала вона.

Хімченко пояснила, що основна дискусія полягала в тому, що ВІЛ начебто стосується лише груп ризику, тож, мовляв, який сенс працювати, витрачати кошти і ресурси на загальне населення. «Але саме досвід Німеччини довів цю ефективність, він показав, наскільки ефективна була кампанія саме із загальним населенням в Німеччині», - зазначила заступник голови проекту.

Вона додала, що значна кількість нових випадків ВІЛ в Україні трапляються саме через передачу статевим шляхом. «Тобто, епідемія стосується кожного, і ми маємо з цим щось робити», - наголосила Хімченко.

Нині, розповіла вона, елементами кампанії є не лише білборди та сітілайти, але і масштабна інформаційна кампанія, яка включає в себе зовнішню рекламу, інформаційно-інтерактивний портал щодо фактів про ВІЛ, акції з молоддю, роботу з лікарями і вчителями.

Своєю чергою, заступник міністра охорони здоров’я України Роман Ілик наголосив, що наразі, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, в Україні проживає 19% ВІЛ-позитивних пацієнтів усього регіону Східної Європи і Центральної Азії.

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Він зауважив, що окрім лікування, необхідно серйозно займатися профілактикою. «Нині однією з найголовніших проблем залишається низька відповідальність громадян за власне здоров’я і їхня недостатня обізнаність про можливості отримувати безкоштовне тестування та лікування ВІЛ-інфекції», - зазначив представник міністерства.

Зі свого боку, заступник посла Німеччини в Україні Вольфґанґ Біндзайль зазначив, що Німеччина підтримує реформу охорони здоров’я в Україні, яка, серед іншого, втілює профілактичні заходи.

«Ми віримо, що превентивна кампанія «Не дай СНІДу шанс!», яку за дорученням німецького уряду проводить в Україні GIZ, є успішним прикладом впровадження профілактичних заходів у розвиненій системі громадського здоров’я», - відзначає він.

Крім того, директор ЮНЕЙДС в Україні Яцек Тишко відзначив, що співпраця з GIZ та урядом України сприяє досягненню цілей стратегії ЮНЕЙДС 90-90-90 у подоланні епідемії ВІЛ-інфекції в Україні.

«Цього року Україна приєдналася до Коаліції з профілактики ВІЛ. І ми віримо, що наша спільна кампанія та нові можливості для співробітництва з міжнародними партнерами наблизять нас до мети», - зазначив він.

Цього року до кампанії приєднався і гурт «Друга ріка». Таким чином музиканти виявили свою соціальну позицію щодо боротьби з ВІЛ/СНІД в Україні.

Як зазначив вокаліст гурту Валерій Харчишин, вони охоче підтримали кампанію «Не дай СНІДу шанс!», аби закликати українців відповідальніше ставитися до свого здоров’я.

«Варто думати про безпеку, варто думати про своє здоров’я, про здоров’я своїх нащадків, бо від тебе залежить, які будуть діти, чи будуть вони взагалі, чи будуть вони здорові. І в принципі, здоров’я нації і всього суспільства в Україні», - сказав музикант.

Згідно з наведеними учасниками заходу даними, останні дослідження міжнародних експертів вказують на те, що українське суспільство не володіє достатньою інформацією щодо зменшення особистих ризиків інфікування ВІЛ та необхідності відповідальної поведінки. Зокрема, за оціночними даними UNAIDS, у 2016 році 73,3% нових зареєстрованих випадків інфікування ВІЛ відбулося статевим шляхом, причому тільки 23% населення України завжди або майже завжди користувалися презервативами.