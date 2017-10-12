В Україні за 26 років незалежності було 22 спроби реформувати медичну галузь

Заступник міністра охорони здоров'я України Роман Ілик закликає народних депутатів прийняти закони, необхідні для реалізації медичної реформи.

Про це він сказав на прес-конференції в УНІАН.

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«Загалом за 26 років незалежності було вже 22 спроби реформувати галузь. Проте жодна з тих спроб не була доведена до логічного завершення. Зараз у нас є унікальний шанс, і ми можемо дати старт безпосередньо цим змінам», - зазначив заступник міністра.

Ілик нагадав, що наступний тиждень – пленарний, і головними законопроектами в порядку денному будуть ті, які стосуються старту медичної реформи.

Він закликав депутатів підтримати медреформу.

«Ми маємо і можемо змінити сьогоднішню систему охорони здоров'я. Ми не можемо залишати все так, як воно на сьогоднішній день є», - наголосив Ілик.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня голова Верховної Ради Андрій Парубій поінфромував, що наступного тижня (парламент працюватиме у пленарному режимі 17-20 жовтня) депутати розглянуть законопроекти щодо проведення медичної реформи.

8 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (реєстраційний № 6327). Цей законопроект є одним з декількох необхідних для проведення медичної реформи.

Законопроектом передбачено, що у межах державного гарантованого пакета держава оплачує пацієнтам за рахунок коштів державного бюджету необхідні медичні послуги та лікарські засоби, пов’язані з наданням: екстреної медичної допомоги; первинної медичної допомоги; вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги; третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; паліативної допомоги.

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Крім того, передбачається, що визначається та схвалюється урядом, а також затверджується Верховною Радою у складі проекту закону про державний бюджет на відповідний рік деталізований опис-перелік видів медичних послуг та лікарських засобів, які не входять до державного гарантованого пакета та надання яких не підлягає оплаті за рахунок коштів держбюджету. При цьому зазначається, що уряд може збільшувати тариф покриття та коригувати розмір тарифу співоплати за умови збільшення загального обсягу видатків на медичні послуги та лікарські засоби за державним гарантованим пакетом, передбачених у держбюджеті на відповідний рік.

Серед іншого, законопроектом передбачено створення в Україні центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів зі спеціальним статусом, що полягає у спеціальному порядку призначення його голови.