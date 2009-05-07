Мед проти целюліту

Один з найефективніших засобів боротьби з целюлітом - медовий масаж. Причому зовсім не обов`язково витрачати величезні гроші в салонах краси. Сеанс масажу нескладно провести і в домашніх умовах.

Курс медового масажу розрахований на 15 сеансів. Причому дуже важливо, що проводяться вони не щодня, а через день. Перш за все вам знадобиться купити: натуральний мед - квітковий, липовий або будь-який інший, без добавок і що не зацукрувався; ароматичну олію – лимонну, апельсинову, мандаринову, грейпфрутову, ялівцеву, евкаліптову, лавандову, петит-грейна.

До чайної ложки меду додається 5 крапель олії або суміші олій. Для масажу стегон і сідниць досить 2 чайних ложки меду і 5 крапель олії. Мед з олією змішуються безпосередньо перед масажем. Якщо використовується декілька видів олій, то спочатку змішуються олії, потім додається мед, потім суміш ретельно перемішується.

Техніка медового масажу проста. Мед наноситься на долоні рук і рухами з поплескуванням переноситься на масажовану зону. Після того, як мед повністю перенесений на тіло, долоні міцно «приклеюються» до шкіри і різко відриваються. Рухи повинні ставати все більш різкими і сильними. Притискуйте руки якомога щільніше. Відповідно, і відривайте їх різкіше. Поступово на руках починає з`являтися біла піна.

Процедура масажу досить хвороблива і проводиться хвилин 5-10. Потім мед змивається теплою водою і нежорсткою мочалкою. Після масажу шкіру обов`язково треба змастити зволожуючим кремом. Після перших сеансів на шкірі можуть залишатися синяки. Лякатися не варто: дуже хворобливі тільки перші сеанси, далі шкіра адаптується, і масаж проходить набагато легше.

Зверніть увагу: поліпшення стану шкіри йде в основному не за рахунок механічного «забивання» меду в шкіру, а за рахунок його цілющої дії.

spb.aif.ru