Нові ліки від склерозу розробили у Великобританії

Група учених з Медичної і стоматологічної школи Бартса і Лондона (Barts and The London School of Medicine and Dentistry) при Лондонському університеті (University of London), Великобританія, під керівництвом професора Гевіна Джованноні (Gavin Giovannoni) розробила нові ліки від розсіяного склерозу, здатні значно зменшити вірогідність настання рецидиву або погіршення стану хворого, повідомляє EurekAlert.

Результати дослідження були представлені на щорічній конференції Американської академії неврології в Сієтлі, США. Перевірка показала, що проведення декількох курсів прийому пігулок «cladribine» зменшує вірогідність настання рецидиву на 50%. Крім того, хворі значно менше страждали від побічних ефектів, ніж це буває зазвичай при ін`єкціях. Якщо пігулки одержать ліцензію, вони стануть першими ліками такого роду. Під час розробки ліків протягом 2 років проводилося спостереження за 1300 пацієнтами.

vokrugsveta.ru