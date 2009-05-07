Заборонений популярний "спалювач жиру"

Популярна у любителів дієти і бодібілдінгу дієтична добавка Hydroxycut, що вважається "спалювачем жиру", вилучається з торгівлі фірмою-виробником на вимогу федеральної влади США у зв`язку із загрозою для здоров`я споживачів, зокрема, через високий ступінь ризику захворювань печінки, мовиться в повідомленні Управління по контролю за харчовими продуктами і лікарськими препаратами США (FDA).

Продукти цієї лінії, що продаються також і в Росії, використовуються для зниження ваги, "спалювання" жиру, підвищення енергійності і пониження вмісту води в організмі.

"Несприятливі випадки рідкісні, але мають місце", - заявляє в.о. начальника по медицині FDA Лінда Кац.

Відмічені випадки нападів, порушень в серцево-судинній системі, а також ураження тканин, нирок, що можуть привести до відмови. При цьому, як наголошується, "пацієнти повідомляли, правда, в окремих випадках, про ураження печінки після вживання рекомендованої дози, вказаної на пляшці".

Відомство відзначає, що поки не з`ясувало, який конкретно з інгредієнтів продуктів Hydroxycut негативно впливає на печінку і інші органи. Наводиться список з 14 назв продуктів Hydroxycut, припинити прийом яких закликає FDA.

Управління також відзначає, що канадська фірма виробник вже погодилася вилучити з торгових мереж всі продукти своєї лінії, включені в "чорний список". Сама компанія указує, що поверне гроші всім, хто поверне куплені добавки по місцю їх придбання.

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