Аптеки завищують ціни на препарати, що беруть участь у програмі "Доступні ліки - Держпродспоживслужба

За серпень поточного року у рамках щомісячного моніторингу на виконання доручення Кабінету Міністрів України щодо державних регульованих цін на лікарські засоби, які беруть участь в програмі «Доступні ліки», територіальні підрозділи Держпродспоживслужби опрацювали інформацію від 1097 аптечних закладів, проаналізували більше 179 тисяч цін на лікарські засоби з питань дотримання вимог законодавства у сфері ціноутворення.

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В Одеській, Полтавській та Харківській областях виявлені факти реалізації суб’єктами господарювання лікарських засобів, ціни на які були сформовані із завищеними граничними рівнями торговельних (роздрібних) надбавок. У Луганській і Полтавській області суб’єктами господарювання, відпускались лікарські засоби з застосуванням завищеного рівня граничних постачальницько-збутових надбавок.

За результатами цієї роботи, головними управліннями Держпродспоживслужби у вищезазначених областях було рекомендовано суб’єктам господарювання привести у відповідність до чинного законодавства граничні рівні торгівельних та постачальницько-збутових надбавки.

Контроль за правильністю застосування суб’єктами господарювання граничних оптово-відпускних цін, а також граничних оптових та роздрібних надбавок до цін на ліки, вартість яких підлягає відшкодуванню з бюджету здійснюється шляхом ретельного аналізу інформації, отриманої від аптечних закладів.