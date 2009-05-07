В Україні подешевшали презервативи

Найбільший український постачальник презервативів Медком Україна прийняв рішення з травня 2009 року знизити ціни на свої основні бренди на 25%, повідомили у Фонді Олени Франчук АНТИСНІД.

Після того, як ціни на презервативи зросли майже вдвічі, Фонд Олени Франчук АНТИСНІД заявив, що провів низку переговорів з основними постачальниками цих засобів контрацепції.

У результаті, як повідомили у Фонді, найбільший український постачальник презервативів Медком Україна прийняв рішення вивести на ринок України контрацептиви за доступною ціною, захисні властивості яких повністю відповідають міжнародним та українським стандартам.

Крім того у Фонді повідомили, що сегмент доступних презервативів заповнений на три чверті. А саме, у лютому цього року в багатьох торговельних точках України з`явилися презервативи в ціновій категорії від 2 гривень до 10 гривень за упаковку з 3 штук, йдеться у повідомленні АНТИСНІД.

Разом з тим, з ініціативи організації компанією ІПСОС було проведено дослідження асортименту та цін на презервативи у великих українських містах: Києві, Дніпропетровську, Харкові, Донецьку, Одесі, Львові та Сімферополі.

Воно підтвердило, що у великих українських містах презервативи вартістю до 11 гривень за упаковку з трьох штук представлені у 74 відсотках торгових точок. Крім того, більш вигідними місцями придбання контрацептивів виявилися аптеки, а не супермаркети.

Нагадаємо, у березні директор з продажу компанії Медком-Україна заявив, що після різкого підвищення цін на іноземні контрацептиви, в продаж повертаються дешеві презервативи.

ua.korrespondent.net