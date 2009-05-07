Одещина: кількість пацієнтів з харчовим отруєнням зросла

В Одеській області з харчовим отруєнням госпіталізовано 17 осіб, які разом відзначали хрестини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на ранок 7 травня в інфекційному відділенні Саратської районної лікарні з ознаками харчового отруєння перебувають 17 людей, із них 5 дітей. Вони були госпіталізовані протягом 2-6 травня після святкування хрестин у селі Кулевча. Всього на святі було 20 гостей. Усі пацієнти перебувають у стані легкого ступеня тяжкості. Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина отруєння встановлюється. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.