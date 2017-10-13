Представництво ЄС закликало Верховну Раду підтримати медичну реформу

Представництва Європейського Союзу в Україні закликало Верховну Раду підтримати законопроекти №6327 та № 6604 з метою проведенняреформи системи охорони здоров'я.

Читайте такожНардепи позиватимуться проти Гройсмана через посаду міністра охорони здоров'я

Про це йдеться у заяві Представництва Європейського Союзу в Україні у соціальній мережі Fаcebook.

"Наступного тижня, Верховна Рада розглядатиме проекти законів щодо реформи системи охорони здоров'я (законопроекти №6327 та № 6604). Прийняття цих законів є вкрай необхідним. Вони дозволять дати поштовх змінам у системі, які зроблять доступним належне медичне обслуговування усім громадянам, із збільшенням прозорості та ефективності", - йдеться у заяві.

"Вирішення потреб усього населення надішле сильний сигнал усім громадянам, а також продемонструє дотримання країною європейських стандартів. У цьому зв'язку, ми вітаємо зусилля українського уряду, щоби зробити модернізацію української системи охорони здоров'я одним із ключових пріоритетів. Ми закликаємо усіх членів парламенту підтримати під час голосування ці два ключові законопроекти у тому вигляді, як буде запропоновано урядом під час пленарного засідання Верховної ради наступного тижня. Реформи не повинні більше затримуватися", - наголосили європейські дипломати.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня голова Верховної Ради Андрій Парубій поінфромував, що наступного тижня (парламент працюватиме у пленарному режимі 17-20 жовтня) депутати розглянуть законопроекти щодо проведення медичної реформи.

8 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (реєстраційний № 6327). Цей законопроект є одним з декількох необхідних для проведення медичної реформи.

Законопроектом передбачено, що у межах державного гарантованого пакета держава оплачує пацієнтам за рахунок коштів державного бюджету необхідні медичні послуги та лікарські засоби, пов’язані з наданням: екстреної медичної допомоги; первинної медичної допомоги; вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги; третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; паліативної допомоги.

Крім того, передбачається, що визначається та схвалюється урядом, а також затверджується Верховною Радою у складі проекту закону про державний бюджет на відповідний рік деталізований опис-перелік видів медичних послуг та лікарських засобів, які не входять до державного гарантованого пакета та надання яких не підлягає оплаті за рахунок коштів держбюджету. При цьому зазначається, що уряд може збільшувати тариф покриття та коригувати розмір тарифу співоплати за умови збільшення загального обсягу видатків на медичні послуги та лікарські засоби за державним гарантованим пакетом, передбачених у держбюджеті на відповідний рік.

Серед іншого, законопроектом передбачено створення в Україні центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів зі спеціальним статусом, що полягає у спеціальному порядку призначення його голови.