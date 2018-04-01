По очах можна визначити хвороби

Очі – дзеркало душі. Але в наших «дзеркалах душі» відбивається не тільки стан психіки, але і недуги нашого тіла. Все тому, що райдужка тісно пов`язана з мозком, який відчайдушно сигналізує про нездужання не тільки за допомогою снів, але і віддзеркаленням в очах. І всіма цими змінами займається наука іридодіагностика.

Карі і блакитні - чисті кольори Виявляється, є тільки два чисті кольори очей - коричневий (карий) і блакитний. «А як же ми, власники зелених очей, наприклад?» - здивувалася я і відправилася на консультацію до лікаря-іридодіагноста Ірини КАСАТКІНОЇ.

- Дійсно, спочатку існує тільки два кольори, - підтвердила Ірина Юріївна. - Новонароджена дитина тяжіє або до блакитної, або до карої барви очей. Це склалося не тільки генетично, але і історично. Мешканці півночі, що мало бачили сонячних днів, були блакитноокими (виключення - народи Крайньої Півночі, де сонце відбивається від снігу). Південці були кароокими, тому що світлозахисні фільтри очей (хроматофори) у них були значно товщі.

Інші відтінки райдужки (зеленувато-карий, сіро-зелений) з`являються з віком через накладення різних пігментів (жовтий, оранжевий, охра і коричневий). Вони утворюються в певних частинах тіла і потім вже відкладаються у внутрішньоочній рідині.

Що в райдужці тобі моїй? Потонувши в очах улюбленої людини, можна розгледіти не тільки знаки любові, але і хвороби, що насувається. Стародавні учені це знали добре. Вони стверджували, що не тільки за кольором ока можна визначити приховані хвороби, але і по структурі вгадати, що може загрожувати людині в найближчому майбутньому.

Кожному органу тіла в райдужці відповідає своя зона. Одну з найточніших схем склав німець Клаус Мікк (див. малюнок). Отже, уважно розглянувши свої очі і побачивши на якій-небудь із зон аномальне відхилення - пляму у вигляді ромба, чорну крапку або риску, можна починати турбуватися...

Я б не повірила в це, але, уважно вглядівшись у власні очі, звернула увагу на крихітну чорну плямочку в правому оці. По малюнку це місце «належить» апендиксу, який мені видалили ще в другому класі.

ДОВІДКА «КП» Іридодіагностика - визначення хвороб і психічного стану людини по зміні форми, структури, кольору і рухливості веселкової оболонки ока - від грецького iris - веселка, райдужка.

ДО РЕЧІ

У карооких на півночі - депресія Раз вже народилися з карими очима, значить, доля вам жити на півдні. Лікарі, і не тільки іридодіагности, відмітили, що з переїздом на безсонячну північ у карооких починається депресія, слабкість, пригнічений стан. Часта небезпека туберкульозу.

Блакитноокі на півдні схильні до підвищеної дратівливості, нервозності, звідси часті гіпертонічні кризи. Підвищена небезпека виразки шлунку і стенокардії.

У блакитнооких слабкіші очі, оскільки рогівка у них в два рази чутливіша, ніж у карооких. Тому люди нордичного типа гірше переносять контактні лінзи, схильні до кон`юнктивітів.

Чим більш рівномірна райдужка (щільна, без «петельок» і «ниток»), тим більше здорова людина. Якщо ж в райдужці помітні волокна, це може говорити про ослаблений імунітет. Володарі райдужки з «волокнистою» структурою схильні до депресій, головних болів, надмірної дратівливості, серцевих нездужань.

Карта райдужки, складена Клаусом Мікком Розгляньте райдужку в дзеркалі. Якщо помітите темну пляму, зіставте з цією схемою. Вона підкаже, який орган у вас не в порядку.

Дивіться фото

1. Мозок.

2. Гіпофіз.

3. Мозочок.

4. Вухо.

5. Шийний відділ хребта.

6. Серце.

7. Легені.

8. Плевра.

9. Діафрагма.

10. Селезінка.

11. Яєчники.

12. Сечовід.

13. Яєчка.

14. Нирка.

15. Матка.

16. Апендикс.

17. Жовчний міхур.

18. Анус.

19. Простата.

20. Сечовий міхур.

21. Грудний відділ хребта.

22. Поперековий відділ хребта.

23. Лопатка.

24. Трахея.

25. Щитовидна залоза.

26. Мигдалини.

27. Пазухи носа.

28. Товстий кишечник.

29. Шлунок.

30. Печінка.

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