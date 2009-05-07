На залізниці вжито протиепідемічні заходи щодо вірусу H1N1

Для запобігання випадків зараження на вірус А/H1N1 (свинячий грип) в Україні санітарно-епідеміологічна служба на залізничному транспорті розробила комплекс протиепідеміологічних заходів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, усі прикордонні санітарні контрольні пункти переведено на цілодобовий режим роботи, у потягах і на вокзалах здійснюють посилені дезінфекційні заходи, у всіх потягах міждержавного сполучення і на вокзалах вивішено пам`ятки «Обережно – свинячий грип». Крім того, для всіх бригад потягів проведено інструктаж щодо дій у разі появи підозр на свинячий грип.

На центральний санітарний контрольний пункт на станції Київ-пасажирський щодня з прикордонних санстанцій надходить інформація про кількість потягів і пасажирів, які перетнули державний кордон України, і про звернення громадян у медпункти на вокзалах з підозрою на свинячий грип.

На Південно-Західній залізниці на кордоні з Росією, Білоруссю та Молдовою діють 6 санітарних прикордонних пунктів, ще 5 – на Львівській залізниці, на кордоні з Польщею, Угорщиною, Румунією та Словаччиною.

Наголошується, що ці заходи триватимуть доти, поки епідеміологічна ситуація у світі щодо цього інфекційного захворювання залишатиметься напруженою.