В Україні минулого тижні на ГРВІ захворіли понад 152 тис людей, вірусів грипу поки не виявлено

В Україні минулого тижня на ГРВІ захворіла 152 551 людина, що типово для цієї пори року.

Читайте такожВ Україні перереєстрoвано чотири вакцини проти грипу на епідемічний сезон 2017-2018

Як повідомили УНІАН у МОЗ, активність грипу в Україні залишається низькою.

У відомстві поінформували, що вірусів грипу поки не виявлено. Смертей через ускладнення від грипу цього тижня не зафіксовано.

Епідемічні пороги захворюваності перевищені лише у Запорізькій області за рахунок циркуляції респіраторних вірусів.

Медики закликають при перших симптомах ГРВІ звертатися до лікарів, бо самолікування може бути шкідливим для здоров'я.