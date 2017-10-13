В Україні минулого тижні на ГРВІ захворіли понад 152 тис людей, вірусів грипу поки не виявлено
14:42, 13 жовтня 2017Країна
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Епідемічні пороги захворюваності на ГРВІ перевищено лише у Запорізькій області.
Медики закликають при перших симптомах ГРВІ звертатися до лікарів / Фото: УНІАН
В Україні минулого тижня на ГРВІ захворіла 152 551 людина, що типово для цієї пори року.
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Як повідомили УНІАН у МОЗ, активність грипу в Україні залишається низькою.
У відомстві поінформували, що вірусів грипу поки не виявлено. Смертей через ускладнення від грипу цього тижня не зафіксовано.
Епідемічні пороги захворюваності перевищені лише у Запорізькій області за рахунок циркуляції респіраторних вірусів.
Медики закликають при перших симптомах ГРВІ звертатися до лікарів, бо самолікування може бути шкідливим для здоров'я.
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