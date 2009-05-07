Літій в питній воді рятує від суїциду

Наявність літію в питній воді знижує ризик суїциду, стверджують японці.

Фахівці з університетів Оїти і Хіросіми (Японія) прийшли до висновку, що вживання води, яка містить літій, може уберегти від самогубства, пише ВВС.

Учені провели дослідження, як склад води може бути пов`язаний з частотою суїцидів. Виявилось, що наявність навіть малої кількості літію знижує рівень самогубств серед тих, хто п`є цю воду. На думку фахівців, дія літію пов`язана в першу чергу з вживанням цієї питної води протягом багатьох років, оскільки рівень цього хімічного елементу у воді набагато менше (від 0,7 до 59 мкг на 1 літр) терапевтичної дози, яка могла б надавати такий позитивний ефект.

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