Медики розповіли про основні симптоми грипу

Грип – це гостре респіраторне захворювання, яке викликається вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

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Медики попереджають, що основними симптомами грипу є висока температура, яка тримається мінімум 5 днів, лихоманка, головний біль, ломота в м’язах та суглобах, загальна слабкість, втрата апетиту; можливо, нудота, кашель, що може тривати 2 тижні і більше, нежить.

Симптоми грипу починаються раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів.

При перших симптомах звертайтеся до лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я.