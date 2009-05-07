Польку, в якої виявлено вірус A/H1N1, випишуть з лікарні у понеділок

58-ми річну мешканку Тарнобжега, в якої виявлено вірус грипу A/H1N1, найімовірніше випишуть з лікарні в наступник понеділок, 11 травня.

Як повідомляє TVN24, про це сказав сьогодні ординатор відділу лікарні, де перебуває хвора, Юзеф ШНАЙДЕР.

Чоловік хворої та двоє їхніх синів, в яких не виявлено вірусу A/H1N1, залишать лікарню вже в найближчу суботу.

Ю.ШНАЙДЕР запевнив, що хвору лікують «найкращими ліками». «Можемо розраховувати, що буде добре», - сказав він.

Водночас представники санітарно-епідеміологічної служби повідомили, що у Польщі не буде застосовано якихось спеціальних процедур через виявлення в країні першого факту захворювання грипом A/H1N1.

Вони переконують, що Польща була ретельно підготовлена до дій у випадку виявлення нового вірусу й закликають не панікувати.

«Цей вірус викликав паніку, бо був невідомий... але бачимо на прикладі Європи, що вірус веде себе лагідніше, ніж вірус звичайного грипу», - зазначили експерти.

Як повідомляв УНІАН, вірус виявлено в громадянки Польщі, котра прилетіла зі США.

Всесвітня організація охорони здоров’я 7 травня підтвердила 1893 випадки захворювання грипом A/H1N1 в 23 країнах світу. Підтверджено загибель 30 осіб від вірусу.