Розшифровано геном вірусу грипу A/H1N1

Канадські вчені завершили роботу з розшифровки геному зразків вірусу A/H1N1, доставлених з Мексики, а також з двох провінцій Канади. Про це повідомило Міністерство охорони здоров`я Канади.

За інформацією Міністерства, науковці з Національної мікробіологічної лабораторії Канади завершили секвенування зразків вірусу A/H1N1, доставлених з Мексики, а також з канадських провінцій Нова Шотландія та Онтаріо.

Секвентування, або «читання геному», являє собою процес визначення порядку нуклеотидів - молекул, що утворюють ДНК. Отримані дані дозволяють вченим отримати важливу інформацію про живі організми.

«Для нас це великий крок вперед у розумінні того, як працює цей вірус», – відзначив науковий керівник Національної мікробіологічної лабораторії доктор Френк Пламмер.

«Попередній аналіз не показав присутність значущих розходжень між вірусом з Мексики і вірусом з Канади», - додав він.

За останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, загалом підтверджено 1893 випадки захворювання на грип A/H1N1 в 23 країнах світу. Також, Міністр охорони здоров`я Мексики Хосе Анхель Кордова повідомив, що кількість підтверджених випадків зараження грипом A/H1N1 в країні досягло 1112 чоловік, з них 42 померли. При цьому ВООЗ підтверджує смерть від вірусу тільки 30 мексиканців.

У США, як повідомляє ВООЗ, офіційно підтверджені 642 випадки захворювання на грип A/H1N1. ВОЗ поки не підтвердила інформацію департаменту охорони здоров`я штату Техас про другу жертву вірусу A/H1N1 в США.

У Канаді за даними ВООЗ підтверджені 165 випадків зараження, в Іспанії - 73, у Великобританії - 28, в Німеччині - 9, у Новій Зеландії - 5, в Ізраїлі - 4, Франції та Італії - по 5, у Сальвадорі та Республіці Корея - по 2. Також ВООЗ підтвердила по одному випадку захворювання новим видом грипу в Австрії, спеціальному адміністративному районі КНР Сянгані (Гонконгу), Коста-Ріці, Колумбії, Данії, Ірландії, Нідерландах, Португалії, Гватемалі.

ubr.ua