Щотижнева порція риби збереже чоловікам серце

Порція лосося або іншої жирної риби один раз в тиждень допоможе понизити ризик серцевої недостатності у чоловіків. Медики в черговий раз довели, що жирна кислота омега-3 корисна для серцевого здоров`я. Дослідження проводилося американськими кардіологами Beth Israel Deaconess Medical Center при Гарвардській медичній школі і шведськими співробітниками Каролінського інституту.

За шестирічний період лікарі спостерігали за здоров`ям понад 39 тис. чоловіків у віці від 45 до 79 років. Аналіз показав, що чоловіки, які їли жирну рибу /оселедець, скумбрія, лосось, озерна форель/ один раз в тиждень, на 12 відсотків рідше розвивали серцеву недостатність. Чоловіки, що вживали в день по 0,36 г жирної кислоти омеги-3 з риби, були захищені від серцевих проблем на 33%. Проте щоденне споживання риби в більшій кількості /близько 0,46-0,71 г/ не впливало на ризик серцевих порушень.

Клініцисти рекомендують чоловікам для підтримки правильної роботи серця їсти рибу в помірних кількостях, краще всього - один-два рази в тиждень. Омега-3 як основний компонент риби дозволяє ефективно запобігати цілому ряду чинників ризику для серцевих захворювань, зменшуючи рівні триглицеридів в крові, знижуючи артеріальний тиск, стабілізуючи ритм серця і варіабельність частоти серцевих скорочень. У сукупності такі корисні властивості риби сприяють скороченню ризику серцевої недостатності, викликаної гіпертонією або серцевою ішемією. Серцева недостатність є основною причиною госпіталізації серед пацієнтів 65 років і старше і характеризується такими симптомами, як втома, слабкість, трудність пересування, швидке або нерегулярне серцебиття, постійний кашель і хрипи.

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