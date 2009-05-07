Ситуація з грипом А/H1N1 у світі залишається напруженою - МОЗ

Ситуація у світі з грипом А/H1N1 залишається напруженою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України з посиланням на інформацію Оперативного штабу МОЗ з реагування на ситуацію з розповсюдження свинячого грипу у світі та координації дій щодо попередження занесення вірусу в Україні.

За даними Оперативного штабу, з 23 країн надійшли офіційні повідомлення про 1893 випадки інфікування грипом A/H1N1. Зокрема, з Мексики надійшло повідомлення про 942 підтверджених випадки захворювання, у тому числі 29 летальних. Продовжуються лабораторні дослідження раніше відібраного матеріалу від хворих.

Уряд Сполучених Штатів повідомив про 642 лабораторно підтверджених випадки захворювання людей, 2 з яких закінчилися летально. Повідомлення про лабораторно підтверджені випадки без летальних наслідків надійшли з Австрії (1), Канади (165), Китаю, Гонконгської Спеціальної Адміністративної Області (1), Коста-Ріки (1), Колумбії (1), Данії (1), Сальвадору (2), Франції (5), Німеччини (9), Гватемали (1), Ірландії (1), Ізраїлю (4), Італії (5), Нідерландів (1), Нової Зеландії (5), Португалії (1), Республіки Корея (2), Іспанії (73), Швеції (1), Швейцарії (1), Сполученого Королівства (28).

Разом з тим в Україні станом на сьогодні, 7 травня, випадків захворювання на грип А/H1N1 не зареєстровано, моніторинг за захворюваністю на грип та гострі респіраторні інфекції продовжується. Державна санепідемслужба України продовжує проведення протиепідемічних заходів відносно осіб, які прибувають в Україну з країн, на території яких зареєстровані випадки захворювання на грип A/H1N1.

Крім цього, відбулося засідання Оперативного штабу МОЗ під головуванням першого заступника міністра – головного державного санітарного лікаря України Олександра БІЛОВОЛА, на якому обговорювався кошторис витрат на проведення першочергових заходів для протидії небезпечному вірусу.

Українські фахівці, дотримуючись рекомендацій ВООЗ, радять відкласти зарубіжні поїздки. Якщо ж симптоми захворювання виникли після повернення з такої поїздки, медики радять звернутися до лікаря.