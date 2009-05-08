Пізнє материнство продовжує життя

Жінки, які стали мамами в 40-50 років, як правило живуть довше, виявили американські демографи Університету Юти. Крім того, їх брати також мають довшу тривалість життя. Як сказав провідний автор дослідження, професор Кен Р. Сміт, якщо жінки у вашій сім`ї народжували в старшому віці, то у вас, можливо, є шанс прожити довше. Наявність у жінки родичів, що народили першу дитину після 45 років, несе в собі генетичні переваги для сімейного довголіття, яке передаватиметься по спадковості, вважають учені. Для визначення точних шансів на довголіття слід дізнатися, скільки жінок в сімейному поколінні пізно народжували дітей.

Лікарі розглянули демографічні і медичні дані 1,6 млн. осіб, а також історичні документи з університетів Монреаля і Західного Онтаріо /Канада/. Генетики зробили висновок, що пізнє материнство на 14-17% знижує ризик смерті після 50 років. Відмічено, що брати жінок, що пізно народили, також на 20-22% були захищені від передчасної смерті. Пізня менопауза теж асоціювалася з довголіттям і пологами в зрілому віці.

Поки фахівцям неясно, яким чином пізні пологи впливають на тривалість життя: генетичними чинниками або через соціальні і екологічні чинники, такі, як здоровий спосіб життя і хороше харчування. Імовірно, гени складають до 25% відмінностей в тривалості життя.

ami-tass.ru