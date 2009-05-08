Білий чай здатний приборкати епідемію ожиріння

Вирішення проблеми ожиріння експерти компанії Beiersdorf AG /Гамбург, Германия/ бачать у використанні корисних властивостей білого чаю. Учені провели серію експериментів на людських жирових клітинах адипоцитах і виявили, що екстракт з чаю ефективно перешкоджає генерації нових жирових скупчень і сприяє генетичній мобілізації жиру із зрілих жирових кліток. Дослідження було опубліковане в американському журналі "Nutrition&Metabolism".

Як говорять лікарі, в розвинених країнах з кожним роком росте число випадків ожиріння. Надмірна вага "підстібає" розвиток діабету і серцево-судинних порушень, представляючи велику загрозу для охорони здоров`я. Клініцисти переконані, що білий чай послужить ідеальним природним джерелом ліків для схуднення.

Після обробки культивованих в лабораторних умовах адипоцитів було виявлено, що утворення нового жиру в ході генезису було скорочене. У білому чаї міститься більше сильних компонентів, що впливають на клітки людського організму.

ami-tass.ru