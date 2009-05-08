Вітамін Е уповільнює розвиток недоумства

Вітамін Е у поєднанні з протизапальними препаратами може уповільнювати погіршення розумових і фізичних здібностей у людей з хворобою Альцгеймера.

Фахівці з Массачусетської лікарні загального типу, Медичного центру Бедфорда і Гарвардської медичної школи провели дослідження на 540 пацієнтах. Всі випробовувані приймали стандартні медикаменти для лікування хвороби Альцгеймера. 280 з них додатково одержували вітамін Е, 49 пацієнтів - протизапальні препарати, 177 - і вітамін Е, і ліки від запалення, а 106 випробовуваних не приймали ніяких додаткових засобів, окрім препаратів від хвороби Альцгеймера.

Необхідна людині денна доза вітаміну Е складає від 200 до 2 000 міжнародних одиниць (МО). Більшість пацієнтів, що брали участь в експерименті, одержували високі дози вітаміну - від 800 до 1 000 МО двічі в день. Кожні півроку всі випробовувані проходили тести і демонстрували уміння виконувати повсякденні необхідні дії, такі як одягання і особиста гігієна.

Через три роки після початку дослідження учені виявили, що у групи, що приймала вітамін Е, злегка сповільнилося погіршення здібностей. Причому з часом благотворний ефект вітаміну збільшувався.

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