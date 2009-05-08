Реєстр донорів кісткового мозку створять восени 2009 року

Повноцінне створення Національного реєстру донорів кісткового мозку розпочнеться не раніше осені 2009 року.

Про це йшлося сьогодні під час прес-конференції в Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" щодо ходу роботи над створенням Національного реєстру донорів кісткового мозку, повідомили УНІАН в прес-службі МОЗ.

За словами заступника міністра охорони здоров’я Василя ЛАЗОРИШИНЦЯ, станом на 10 квітня на виконання наказу МОЗ України "Про створення Референс-лабораторії з лабораторної діагностики онкогематологічних захворювань" та з метою впровадження сучасних методів діагностики та лікування онкогематологічних захворювань у дітей в спеціалізованій дитячій лікарні “Охматдит” виділені приміщення загальною площею 200 кв. м та розпочато їх ремонт відповідно до проекту лабораторії. Згідно затвердженому Положенню про Референс-лабораторію, у її структурі передбачено відділ молекулярно-біологічних досліджень, тканинного типування та кріобіології, на базі якого буде складений Національний реєстр донорів кісткового мозку. У даний час освоєно 200 000 грн. на ремонтні роботи, тобто при загальному фінансуванні робіт в обсязі 500 000 грн. Готовність приміщень до експлуатації становить приблизно 50%, а ремонт приміщень планується завершити у травні 2009 р.

У період інсталяції обладнання співробітники лабораторії будуть проходити первинний навчальний курс роботи з обладнанням. Проте достатньої кількості підготовлених спеціалістів з гістотипування в Україні на даний час немає. Після проходження первинного курсу необхідно продовжити стажування спеціалістів у спеціалізований лабораторії гістотипування (Росія) впродовж 1 міс. та наступне стажування у провідний онкогематологічній клініці Європи (Австрія, Чехія), також протягом 1 місяця.

”У зв`язку з вищезазначеним, ввести лабораторію з гістотипування в експлуатацію та розпочати створення Національного реєстру гістотипованих донорів кісткового мозку передбачається не раніше осені 2009 року”, - говориться в повідомленні.