Грибок на нігтях: Вигадки і правда

Як тільки настають теплі днинки, до лікарів шикуються черги людей, які не можуть носити відкрите взуття. Грибок нігтів - хвороба, яку не приховаєш. Найпоширеніші міфи розвіює фахівець.

Міф 1. Зараження грибком можна визначити за зовнішнім виглядом шкіри і нігтів

- Можна тільки припустити його наявність, - говорить Вікторія Рукавішникова, кандидат медичних наук, відділення мікології ДНЦ дерматовенерологии Росмедтехнологій. - Річ у тому, що нігті можуть мінятися під впливом фізичних і хімічних чинників, домашньої роботи, через прийом ліків, стресів. Грибок здатний маскуватися під псоріаз, нейродерміт і т.д. Багатьох людей роками безуспішно лікують від грибка, вони приймають сильні ліки, а насправді діагноз зовсім інший. З цієї ж причини не можна займатися самолікуванням. При підозрі на грибок обов`язково потрібно “здатися” лікареві - тільки він визначить, що у вас за хвороба.

Грибок вражає шкіру і нігті. На шкірі зазвичай з`являється лущення - у вигляді пластинок, кілечок, може бути і борошновидним (коли борозенки шкіри як би посипані мукою). Можлива поява бульбашок, які можуть нагноюватися і розкриватися. Нігті можуть товщати, руйнуватися, як би відділятися від нігтьового ложа, змінювати колір.

Міф 2. Грибком частіше заражаються в лазні або в басейні

У цих місцях дійсно підвищена вологість, шкіра розпарюється і легко відділяється від тіла зараженої людини, її частинки осідають на підлогу, звідки можуть "приліпитися" до ніг інших відвідувачів. Проте небезпека підстерігає вас на кожному кроці. Якщо ви надінете одяг, який стикався з тілом хворої людини, витретеся рушником, яким він недавно витирався, теж можете підхопити грибок. Всі знають, що не можна носити чуже взуття. Зокрема тапочки, які вам пропонують в гостях. Приносьте свої! Босоніж ходити теж не вихід - частинки шкіри з грибами можуть потрапити до вас з підлоги. Захистити вас можуть звичайні шкарпетки. Але краще не капронові - вони дуже тонкі і затримують піт. Міряти взуття в магазині краще на бавовняну шкарпетку.

- Заразитися можна в суспільному транспорті через поручні, за які потримався хворий, - попереджає Вікторія Рукавішникова. - У нас була пацієнтка, яка підхопила грибок у фітнес-клубі через тренажери. Він підстерігає вас навіть на пляжі - пісок змішується з частинками хворої шкіри. Джерелом зараження можуть стати навіть лежаки. У нашої пацієнтки, яка посиділа в шезлонгу, на сідницях утворилися вогнища грибів, які зазвичай вражають стопи. Вихід - ходити на пляж з своїми взуттям і рушником. Останній потрібно регулярно прати і пропрасовувати вологою праскою (або відпарювати), оскільки гриби гинуть при 100 градусах.

Міф 3. Якщо знайшли грибок, треба викинути все своє взуття

Ні, досить обробити його. Є спеціальний апарат, який поміщається у взуття, виділяє ультрафіолет і має антигрибкову дію. Сонце і батарея, до речі, гриби не вбивають. Можна обробити взуття зсередини 40%-ным розчином оцту (для цього оцтову есенцію розводять водою) або купити недорогі вітчизняні засоби для обробки в аптеці. Наприклад, рідину "Самаровка" або 1%-ний хлоргексидину біглюконат (гібітан). Протерти ними взуття зсередини, потримати в герметичному пакеті 2-3 години. Інший варіант - обробити взуття 25%-ним формальдегідом. Після слід протерти взуття нашатирним спиртом - це знижує ризик алергії. Натільна і постільна білизна, панчохи, шкарпетки, колготки також краще продезинфікувати, попрати і, якщо можливо, пропрасувати вологими.

Міф 4. Грибок не можна вилікувати повністю

Чим гірше імунітет і чим більше у людини хронічних захворювань, тим важче позбавитися грибка. В деяких випадках він вражає складки рук, ніг, живота, грудей. У одному випадку з п`яти грибок з ніг переходить на руки. Проте в більшості випадків він виліковний.

Іншим - тим, кому лікуватися не можна через погане здоров`я, - можна зробити хворобу незаразною: просочувати нігті 5%-ним йодом і підлікувати шкіру.

Міф 5. Грибок можна вилікувати за 1 раз за допомогою лікувального крему, лаку для нігтів

Швидке лікування можливе лише в тому випадку, якщо хвороба тільки почалася, у вас дуже ніжна шкіра, в яку легко проникне крем, і якщо нігті уражені лише з краю - їх легко зрізати, а частину, що залишилася, змастити лікувальним лаком. Швидке лікування неможливе.

Якщо грибком уражена тільки шкіра і не більше ніж два нігті з краю, який можна обрізати, зазвичай можна обійтися зовнішнім лікуванням.

У решті випадків призначаються ще і внутрішні препарати. До речі, коли людина лікується, він, як правило, не заразний.

До речі

Якщо ви не упевнені - раптом заразилися грибком, відразу, як пришли з басейну (іншого місця, де могли заразитися), протріть ступні оцтом або соком лимона або змастіть протигрибковим кремом. Антикризовий варіант: чайну ложку будь-якого крему (приблизно 5 г) змішайте з 5-7 краплями лимонного соку.

Хто найлегше підхоплює грибок

Люди з плоскостопістю.

Ті, у кого часто травмуються нігті, зокрема через неакуратний манікюр. Дуже активне очищення кутикули сприяє легкому проникненню грибка.

Ті, у кого є натоптиші. Товста відмерла шкіра - рай для грибка.

Страждаючі гіпергідрозом (що надмірно потіють) або, навпаки, з підвищеною сухістю шкіри.

Спортсмени, військовослужбовці (у них підвищене потовиділення).

Дорослі. Чим грубіша з віком шкіра, тим "зручніше" в ній грибку. Діти майже не хворіють - у них шкіра ніжна.

Люди з хронічними захворюваннями, вони ослабляють імунітет.

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