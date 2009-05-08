Лікар Смерть прочитає лекції про евтаназію

Філіпп Нітшке, австралійський лікар, відомий як лікар Смерть, проведе в Британії низку семінарів з евтаназії. Про це пише The Times.

Лікар Нітшке, який вже вбив чотирьох добровольців, коли евтаназія була тимчасово легалізована в Австралії, розповів під час одного зі своїх семінарів, перед яким вибором опиняється людина в подібних випадках: смерть від тривалої та болісної хвороби в лікарні, в оточенні чужих людей, або швидкий і безболісний відхід у інший світ у домашній обстановці.

Як говориться в повідомленні видання, кредо лікаря Смерть - Я б хотів померти, як собака, а найкращий засіб, щоб піти з життя - нембутал з віскі. Поширення нембутала, який використовується для усипляння домашніх тварин, суворо контролюється в Британії, проте в Мексиці, наприклад, він продається без рецепта, зазначає автор статті.

"Я не можу потурати незаконним діям, але я знаю сотні людей, які купили нембутал в Мексиці і без проблем повернулися в цю країну", - заявляє він.

www.inopressa.ru