Гройсман закликав депутатів ухвалити законопроекти щодо медичної реформи

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав народних депутатів ухвалити законопроекти щодо медичної реформи.

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Про це він написав у своєму Twitter.

"Звертаюсь до кожного народного депутата та закликаю об’єднатися, щоб розпочати побудову якісно нової системи фінансування охорони здоров’я", - наголосив прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня голова Верховної Ради Андрій Парубій поінфромував, що наступного тижня (парламент працюватиме у пленарному режимі 17-20 жовтня) депутати розглянуть законопроекти щодо проведення медичної реформи.

8 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (реєстраційний № 6327). Цей законопроект є одним з декількох необхідних для проведення медичної реформи.