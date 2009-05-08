США виділять $ 63 мільярди для світової охорони здоров'я

Президент США Барак Обама попросив Конгрес виділити 63 мільярди доларів протягом наступних шести років на підтримку охорони здоров`я в країнах, що розвиваються, повідомляє The New York Times.

Значна частина цієї суми буде витрачена на фінансування вже існуючих програм. Так на боротьбу зі СНІДом, туберкульозом і малярією планується витратити 51 мільярд доларів.

12 мільярдів буде розподілено між кількома програмами, серед яких боротьба з тропічними захворюваннями і зміцнення материнського здоров`я.

Основні статті витрат бюджету США вже були представлені Білим домом. Докладніше обговорення бюджету планується провести в майбутній четвер.

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