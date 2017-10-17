Сьогодні перед засіданням ВР Супрун зустрінеться з народними депутатами з приводу медичної реформи

Сьогодні перед засіданням Верховної Ради в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун зустрінеться з народними депутатами України з приводу медичної реформи.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він зазначив, що зустріч відбуватиметься з 12.00 до 13.00 (сьогоднішнє засідання парламенту розпочинається о 13.00 — УНІАН).

Парубій зауважив, що Супрун зустрінеться «з тими народними депутатами, які потребують додаткових уточнень щодо медичної реформи».

«На цій зустрічі необхідно уточнити, на який кінцевий варіант ми можемо вийти — ми ж маємо базовий законопроект і маємо роботу комітету і правки, яких майже 900», - сказав він.

Парубій запевнив, що медичну реформу ВР розглядатиме за повною процедурою.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада має розглянути законопроекти щодо медичної реформи.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав народних депутатів цього тижня ухвалити два законопроекти щодо медичної реформи: проект закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (реєстраційний номер 6327) і проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення державних фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів (реєстраційний номер 6604).

8 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (реєстраційний номер 6327).