Верховна Рада сьогодні має розпочати роботу з розгляду законопроекту про медичну реформу

Сьогодні Верховна Рада України першим питанням має розглядати урядовий законопроект про державні фінансові гарантії, надання медичних послуг і лікарських засобів - у другому читанні (№6327).

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Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено порядком денним сьогоднішнього засідання парламенту.

Також депутати мають розглянути супровідне до цього законопроекту питання — зміни до Бюджетного кодексу щодо забезпечення відповідних державних фінансових гарантій.

Серед іншого, планується розглянути зміни до Митного і Податкового кодексів, які стосуються питань пенсійного забезпечення, а також, зокрема, зміни до Бюджетного кодексу — щодо бюджетних призначень на забезпечення діяльності Конституційного суду України.

Також сьогодні заплановано призначити дати позачергових місцевих виборів.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня голова Верховної Ради Андрій Парубій поінфромував, що наступного тижня (парламент працюватиме у пленарному режимі 17-20 жовтня) депутати розглянуть законопроекти щодо проведення медичної реформи.

8 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (реєстраційний № 6327). Цей законопроект є одним з декількох необхідних для проведення медичної реформи.