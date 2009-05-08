В Україні на сьогодні випадків захворювань на грип A(H1N1) нема

Станом на сьогодні в Україні випадків захворювань на грип A(H1N1) не зареєстровано.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

За інформацією Оперативного штабу МОЗ з реагування на ситуацію з розповсюдження грипу A(H1N1) у світі та координації дій щодо попередження заносу вірусу в Україні, станом на 6 годину 8 травня 2009 р. з 24 країн світу надійшли офіційні повідомлення про 2371 випадок інфікування цим захворюванням.

Зокрема, з Мексики надійшло повідомлення про 1112 підтверджених випадків захворювання, у тому числі 42 летальних. Продовжуються лабораторні дослідження раніше відібраного матеріалу від хворих.

Уряд Сполучених Штатів Америки повідомив про 896 лабораторно підтверджених випадків захворювання людей, 2 з яких закінчилися летально.

Повідомлення про лабораторно підтверджені випадки без смертельних випадків також надійшли з Австрії (1), Канади (201), Китаю, Гонконгської Спеціальної Адміністративної Області (1), Коста-Ріки (1), Колумбії (1), Данії (1), Сальвадору (2), Франції (5), Німеччини (10), Гватемали (1), Ірландії (1), Ізраїлю (6), Італії (5), Нідерландів (2), Нової Зеландії (5), Португалії (1), Польщі (1), Республіки Корея (3), Іспанії (81), Швеції (1), Швейцарії (1), Сполученого Королівства (32).

У МОЗ наголошують, що в Україні випадків захворювання на грип А (H1N1) не зареєстровано.

Водночас, продовжується моніторинг за захворюваністю на грип та гострі респіраторні інфекції. Зокрема, Державна санітарно-епідеміологічна служба продовжує проведення протиепідемічних заходів відносно осіб, які прибувають в Україну з країн, на території яких зареєстровані випадки захворювання на грип A (H1N1).