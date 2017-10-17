Голосування за медичну реформу відбудеться у четвер

Верховна Рада голосуватиме за законопроекти щодо медичної реформи у четвер, 19 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявив заступник голови депутатської фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Березенко.

Читайте такожМайже 70 % мешканців України через нестачу коштів лікуються самотужки - Супрун

Він зазначив, що на сьогодні у деяких депутатів із фракції «БПП» “є ще питання, особливо в частині фінансування первинної ланки”. “Ми домовилися на експертну раду фракції завтра, орієнтовно в другій половині дня, запросити представників МОЗу і Мінфіну, щоб подивитися, як це корелюється із законопроектом про бюджет — фінансування на 2018 рік”, - сказав Березенко.

“О 9 ранку в четвер буде прийнято остаточне рішення, і я переконаний, що ми ухвалимо розумне і зважене рішення, і підтримаємо медичну реформу, і будемо за неї голосувати в залі”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що сьогодні, 17 жовтня, парламент має розглянути медичну реформу. Він повідомив, що перед засіданням парламенту народні депутати обговорять питання, які виникли з приводу медичної реформи, з в.о. міністра охорони здоров’я Уляною Супрун.

Перед цим прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав народних депутатів цього тижня ухвалити два законопроекти щодо медичної реформи: проект закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (реєстраційний номер 6327) і проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення державних фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів (реєстраційний номер 6604).

Обидва законопроекти включені до порядку денного сьогоднішнього засідання парламенту.

8 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (реєстраційний номер 6327).