М'ята допоможе схуднути

Всі ми добре знаємо таку рослину, як м`ята, і, напевно, перше, що згадуємо про його корисні властивості, це те, що м`яту застосовують при шлунково-кишкових розладах. Проте це далеко не єдина можливість використовувати дану рослину на користь собі і своїм близьким.

1. Скраб для ніг з м`ятою допомагає зняти втому.

Рецепт. Змішайте 100г морській солі, 40 г оливкової олії, 6 крапель олії перцевої м`яти. Увітріть масажуючими рухами даний склад в ступні ніг, потім змийте. Сіль діятиме як ексфоліант, а ментол, що міститься в м`яті, – знімає втому в м`язах.

2. М`ята для здоров`я шкіри голови.

Рецепт. Покладіть гілочки м`яти і розмарину в 240 г яблучного оцту, дайте настоятися протягом тижня. Використовуйте настій для ополіскування волосся після миття шампунем. Даний настій очищає шкіру голови, перешкоджаючи утворенню білих пластівців (які ми часто називаємо лупою, але це не завжди так), знімає роздратування, яке може викликати шампунь і дезинфікує.

3. Чай з м`ятою допомагає при різних шлунково-кишкових розладах.

М`ята розслабляє м`язи шлунково-кишкового тракту і полегшує кольки. Крім того, м`ята допомагає при різних кишкових розладах, викликаних вживанням неякісних продуктів, а також при нудоті під час вагітності.

4. М`ята допомагає схуднути.

Хочете позбавитися кількох зайвих кілограмів після зими? Тоді вдихайте запах свіжої м`яти кожні дві години. Це допомагає вживати на 23% менше калорій, ніж зазвичай. Якщо не можете знайти свіжу м`яту, то спробуйте замінити її олією перцевої м`яти.

likar.info