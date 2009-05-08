Гормон естроген - центральний регулятор слуху у людей

Медики з університету міста Рочестер в Англії провели дослідження, за підсумками якого з`ясувалося, що жіночий статевий гормон естроген крім своєї прямої функції також впливає на слухові функції людей. Естроген грає ключову роль в процесі сприйняття слуховою системою звуків.

До цих пір вважалося, що статеві гормони є тим підвидом гормонів, які не мають додаткових біологічних функцій, проте тепер очевидно, що це не так. Більш того, фахівці не виключають вплив естрогену і на інші органи відчуттів людини, наприклад на нюх. У публікації в науковому журналі Journal of Neuroscience фахівці пишуть: розуміння того, як естроген впливає на мозкове сприйняття звуку, відкриває шлях до нового вигляду лікування слухових розладів.

"Ми виявили, що естроген робить те, чого від нього ніхто не чекав. Саме цей гормон є ключовою хімічною сполукою для мозкової діяльності по інтерпретації аудіо-информации. Традиційно естроген вважався "повільним" гормоном - його вплив на організм позначався лише через місяці або навіть роки, але тут він виступає як надшвидкий - його дія вимірюється мілісекундами", - говорить Рафаель Піно, асистент кафедри неврології університету Рочестера.

Піно говорить, що раніше дія естрогену була доведена лише на жіночі організми. Так, низький рівень цього гормону у жінок провокував менопаузи, а також знижував слуховий поріг. Саме остання обставина і привернула увагу учених. В процесі досліджень з`ясувалося, що естроген впливає на слух і в організмах чоловіків.

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