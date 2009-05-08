Подорожуючи світом, враховуйте ситуацію щодо вірусу A/H1N1

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України при плануванні закордонних поїздок враховувати ситуацію з поширенням небезпечного для життя людей вірусу A/H1N1.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Оперативного штабу МОЗ з реагування на ситуацію з поширення грипу A/H1N1 у світі та координації дій щодо попередження занесення вірусу в Україну, станом на 6 годину 8 травня 2009 р. з 24 країн світу надійшли офіційні повідомлення про 2371 випадок інфікування цим захворюванням. Зокрема, з Мексики надійшло повідомлення про 1112 підтверджених випадків захворювання, у тому числі 42 летальних. Уряд Сполучених Штатів Америки повідомив про 896 лабораторно підтверджених випадків захворювання людей, 2 з яких закінчилися летально. Повідомлення про лабораторно підтверджені випадки без смертельних випадків також надійшли з Австрії (1), Канади (201), Китаю, Гонконгської Спеціальної Адміністративної Області (1), Коста-Ріки (1), Колумбії (1), Данії (1), Сальвадору (2), Франції (5), Німеччини (10), Гватемали (1), Ірландії (1), Ізраїлю (6), Італії (5), Нідерландів (2), Нової Зеландії (5), Португалії (1), Польщі (1), Республіки Корея (3), Іспанії (81), Швеції (1), Швейцарії (1), Сполученого Королівства (32).

У МОЗ наголошують, що в Україні випадків захворювання на грип А (H1N1) не зареєстровано.

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