У рамках медреформи не передбачено співоплати громадян за послуги лікарів - нардеп

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, народний депутат від "Самопомочі" Ірина Сисоєнко повідомила, що у рамках медичної реформи не передбачено співоплати громадян за послуги лікарів, за медичне обслуговування платитиме держава.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала, представляючи законопроект про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (№6327) у другому читанні.

"Ми повністю скасували співоплату за медичну допомогу громадянами. Тобто, весь перелік медичних послуг, весь обсяг медичної допомоги має 100-відсотково оплачувати держава", - сказала депутат і додала, що це передбачено законопроектом.

За словами Сисоєнко, обсяг коштів на реалізацію держпрограми гарантій має визначатися щороку державним бюджетом і має становити не менш ніж 5% ВВП. Крім того, видатки на програму медичних гарантій мають бути захищеними статтям видатків бюджету.

Також у законопроекті до другого читання законопроекту йдеться про те, що держава оплачуватиме не лише первинну, екстрену та паліативну медичну допомогу, але й обов'язковим для оплати з боку держави буде надання меддопомоги другого рівня, оплата високоспеціалізованої медичної допомоги, оплата надання меддопомоги дітям до 16 років, ведення вагітності та оплата пологів.

"Програми громадського здоров'я, заходи боротьби з епідеміями, проведення медико-соціальної експертизи, діяльність, пов'язана з проведенням судово-медичної та судово-психіатричної експертизи, та інші програми в галузі охорони здоров'я, що забезпечуються виконанням загальнодержавних програм, чітко затверджуються Кабінетом міністрів України і збережені в повному обсязі", - зазначила Сисоєнко.

Крім того, додала вона, зберігаються всі пільги у сфері охорони здоров'я для ветеранів війни, учасників бойових дій, інвалідів-чорнобильців, військовослужбовців різних силових відомств та інших категорій населення, відповідно до законодавства.

Щодо формування подальшої оплати праці медичних працівників Сисоєнко зауважила, що у законопроекті визначено, що при розрахунку вартості тарифів на медичні послуги та коригуванні коефіцієнтів на послуги з медичного обслуговування має бути врахована заробітна плата медичного працівника, розмір якої має бути не меншим, ніж 250% середньої зарплати в Україні за липень року, що передує року, в якому застосовуються такі тарифи та коригувальні коефіцієнти.

Серед іншого, законопроектом також передбачається, що уповноважений орган центральної виконавчої влади, який безпосередньо має оплачувати медичну допомогу за договірними відносинами з медичними закладами, буде зобов'язаний укласти договори, що є гарантією оплат за медичне обслуговування з кожним медзакладом державної та комунальної форми власності.

"В цьому законопроекті жодним чином не йде мова про закриття лікарень, про їх приватизацію, чи будь-які інші речі, які не мають жодного відношення до цього законопроекту", - наголосила депутат.

За словами Сисоєнко, комітетом було враховано 413 поданих до законопроекту поправок. Усього ж їх було подано 893.

Законопроект «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» парламент ухвалив у першому читанні 8 червня.