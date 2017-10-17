Лікування жінок з раком молочної залози фінансується державою лише на 15%.

Як повідомила на прес-конференції в УНІАН директор Інституту раку Ірина Колесник,рак молочної залози лідирує серед жіночих хвороб.

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«Щосьома-щовосьма жінка має проблеми з молочною залозою. У 23-25% жінок виявляють задавнені, метастатичні форми раку, які лікувати дуже важко. Тому надважлива рання діагностика хвороби», - підкреслила Колесник.

За її словами, досвід економічно розвинених країн свідчить, що за рахунок впровадження програм скринінгу показник смертності можна знизити на 25-30%. «На показники 5-річного виживання пацієнток впливає доступність до сучасного лікування. Забезпеченість державного фінансування в Інституті раку для онкопацієнток з раком молочної залози – близько 15 %», - сказала Колесник.

Заступник міністра охорони здоров’я України Роман Ілик зауважив, що рак - це друга причина смертності в Україні після серцево-судинних захворювань.

«Щороку близько 9 тисяч жінок в Україні помирають через рак молочної залози. Лише 60% жінок виліковуються після діагностування раку молочної залози. Жінки помирають від хвороби, яку у світі успішно виліковують. Рак молочної залози на ранній стадії можна зупинити. На першій стадії виліковується у 95% жінок, на другій – 80%, на третій близько 50% жінок, які реально позбуваються хвороби. Кожна жінка має відвідувати мамолога хоча б раз на рік», - сказав Ілик.

Він підкреслив, що жінка після 40 років має проходити мамографію раз на рік. Ілик звернувся до чоловіків і закликав їх разом з дружиною, мамою відвідати мамологів. «Якщо у нас не буде здорових жінок, не буде здорової нації. Нам потрібно більше коштів на превентивну медицину. Ми маємо докорінно змінити систему охорони здоров’я», - заявив Ілик.

За словами мамолога Миколи Аніська, в Україні існує проблема раннього виявлення раку молочної залози. «Рак молочної залози – прихована недуга, його виявити вкрай складно. У товщі молочної залози немає нервових закінчень, які свідчили про наявність проблеми. Імовірність захворіти на рак молочної залози збільшується пропорційно до віку пацієнтки. Я закликаю зробити мамографію усіх жінок після 40 років», - наголосив лікар.

Голова ВГО «Разом проти раку» Лариса Лопата наголосила, що з Національного переліку ліків вилучено назви сучасних таргетних препаратів, які є визначальними при лікуванні агресивних форм раку. «Є багато випадків, коли жінки в Україні просто відмовляються від лікування раку молочної залози через відсутність коштів. Онкохворі – це не та категорія пацієнтів, які можуть чекати. У таких жінок немає й місяця на очікування», - сказала Лопата.

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Відомий український хореограф Владислав Яма, який є обличчям соціально-інформаційного проекту «Чоловіки проти раку грудей», наголосив, що проект є надважливий. «Цей проект дуже цінний. Звертаюся до чоловіків – приділяйте вашій жінці якнайбільше уваги, візьміть турботу про здоров’я дружини, матері, бабусі. Жінка має відчувати турботу про себе. Підтримка рідної людини дуже важлива», - підкреслив Яма.

*** "Чоловіки проти раку грудей" - соціально-інформаційний проект, покликаний привернути увагу родини до здоров’я жінки Україні, зокрема, до проблеми раку грудей.