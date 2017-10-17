ВР розглянула 249 поправок до законопроекту щодо медичної реформи

Верховна Рада України розглянула 249 поправок до урядового проекту закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (№6327).

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Як передає кореспондент УНІАН, завтра депутати продовжать розгляд законопроекту із 250-ї поправки. Усього до законопроекту було подано 893 поправки.

Жодні поправки, які сьогодні ставилися на голосування, зокрема, на підтвердження, підтримані не були. У сесійній залі під час розгляду була незначна кількість депутатів, часом навіть недостатня для ухвалення рішень узагалі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, ВР почала розгляд у другому читанні урядового проекту закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (реєстраційний номер 6327). Голова ВР Андрій Парубій висловив сподівання, що парламенту вдасться розглянути усі поправки, які надійшли до законопроекту, до четверга, 19 жовтня.

Як повідомила заступник голови Комітету ВР з питань охорони здоров'я, народний депутат від "Самопомочі" Ірина Сисоєнко, законопроектом не передбачено співоплати громадян за послуги лікарів, за медичне обслуговування платитиме держава.

У законопроекті йдеться про те, що держава оплачуватиме не лише первинну, екстрену та паліативну медичну допомогу, але й обов'язковим для оплати з боку держави буде надання меддопомоги другого рівня, оплата високоспеціалізованої медичної допомоги, оплата надання меддопомоги дітям до 16 років, ведення вагітності та оплата пологів.

"Програми громадського здоров'я, заходи боротьби з епідеміями, проведення медико-соціальної експертизи, діяльність, пов'язана з проведенням судово-медичної та судово-психіатричної експертизи, та інші програми в галузі охорони здоров'я, що забезпечуються виконанням загальнодержавних програм, чітко затверджуються Кабінетом міністрів України і збережені в повному обсязі", - зазначила Сисоєнко.

У законопроекті зберігаються всі пільги у сфері охорони здоров'я для ветеранів війни, учасників бойових дій, інвалідів-чорнобильців, військовослужбовців різних силових відомств та інших категорій населення.

У законопроекті визначено, що при розрахунку вартості тарифів на медичні послуги та коригуванні коефіцієнтів на послуги з медичного обслуговування має бути врахована заробітна плата медичного працівника, розмір якої має бути не меншим, ніж 250% середньої зарплати в Україні за липень року, що передує року, в якому застосовуються такі тарифи та коригувальні коефіцієнти.

«В цьому законопроекті жодним чином не йде мова про закриття лікарень, про їх приватизацію, чи будь-які інші речі, які не мають жодного відношення до цього законопроекту", - наголосила Сисоєнко.

Законопроект «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (реєстраційний номер 6327) парламент ухвалив в першому читанні 8 червня.