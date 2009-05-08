Спазмалгон - заборонений наркотик

Правоохоронні органи розширили чорний список заборонених в Україні лікарських препаратів. Під заборону вільного продажу потрапило сім досить популярних препаратів: Спазмолекс, Залдіар, Зестра, Кодтерпін, Еффект, Спазмалгон и Коаксил. На думку міліції, вони використовуються як легкі наркотики.

Лише за рік від передозування ними у Луганському регіоні загинули троє чоловік. Міліція впевнена в тому, що якщо ці препарати продавати за рецептами, то можна врятувати не одне життя.

Однак аптекарі з правоохоронцями не погоджуються. Вони вважають, що зазначені препарати - одні з найбільш споживаних. Наприклад, Зестра допомагає при алергії, Кодтерпін - від кашлю, Коакс має заспокійливу дію. Тому продавати їх за рецептами, як наприклад, Трамадол означало б зашкодити хворим людям, зазначають фармацевти.

До складу препаратів, які правоохоронці внести в чорний список, психотропні речовини не входять. Однак у взаємодії з іншими препаратами вони викликають наркотичну ейфорію - дію подібно трамадолу, стверджують в наркодиспансері.

Зазначимо, у березні цього року Міністерство охорони здоров`я України повідомило, що в українських аптеках вільно продаються препарати, побічні ефекти яких можуть представляти надмірний ризик для людей. Тому міністерство зобов’язалося скласти чорний список подібних ліків.

ua.korrespondent.net