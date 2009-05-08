В українського туриста підозрюють грип

В українського туриста підозрюють свинячий грип Один українець, двоє російських туристів і громадянка Канади з високою температурою поміщені в карантин на пограничному пункті Лаобао в центральній в`єтнамській провінції Куангчі на кордоні з Лаосом.

Українець, росіяни і громадянка Канади прибутку до В`єтнаму з Лаосу на туристичному автобусі. Вони були поміщені в карантин, після того, як у всіх чотири під час медичної перевірки була виявлена підвищена температура тіла.

Сьогодні буде проведено комплексне обстеження туристів на предмет зараження вірусом грипу A/H1N1.

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