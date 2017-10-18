Верховна Рада продовжила розглядати поправки до законопроекту щодо медичної реформи

Верховна Рада України продовжила розглядати поправки до урядового проекту закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (№6327).

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Як передає кореспондент УНІАН, напередодні парламент дійшов до 250-ї поправки до законопроекту, який розглядається у другому читанні. Усього їх було подано 893.

На ранковому засіданні зареєструвалося 307 депутатів, хоча візуально їх у той час було орієнтовно близько 100. Для ухвалення рішень парламенту необхідно мінімум 226 голосів депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня ВР почала розгляд у другому читанні урядового проекту закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (реєстраційний номер 6327). За вчорашній день було розглянуто 249 поправок. Жодна з них не була підтримана. У сесійній залі під час розгляду була незначна кількість депутатів, часом навіть недостатня для ухвалення рішень узагалі.

Голова ВР Андрій Парубій висловив сподівання, що парламенту вдасться розглянути усі поправки, які надійшли до законопроекту, до четверга, 19 жовтня.

За словами заступника голови Комітету ВР з питань охорони здоров'я, народний депутата від "Самопомочі" Ірини Сисоєнко, законопроектом не передбачено співоплати громадян за послуги лікарів, за медичне обслуговування платитиме держава.

У законопроекті йдеться про те, що держава оплачуватиме не лише первинну, екстрену та паліативну медичну допомогу, але й обов'язковим для оплати з боку держави буде надання меддопомоги другого рівня, оплата високоспеціалізованої медичної допомоги, оплата надання меддопомоги дітям до 16 років, ведення вагітності та оплата пологів.

У ньому зберігаються всі пільги у сфері охорони здоров'я для ветеранів війни, учасників бойових дій, інвалідів-чорнобильців, військовослужбовців різних силових відомств та інших категорій населення.

Також визначено, що під час розрахунку вартості тарифів на медичні послуги та коригуванні коефіцієнтів на послуги з медичного обслуговування має бути врахована заробітна плата медичного працівника, розмір якої має бути не меншим, ніж 250% середньої зарплати в Україні за липень року, що передує року, в якому застосовуються такі тарифи та коригувальні коефіцієнти.

Законопроект «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (реєстраційний номер 6327) парламент ухвалив в першому читанні 8 червня.