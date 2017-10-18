Уряд затвердив порядок ведення Єдиного демографічного реєстру
13:26, 18 жовтня 2017Країна
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Рішення прийнято без обговорення.
Постанову ухвалено сьогодні на засіданні уряду / УНІАН
Кабінет міністрів України затвердив порядок ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб'єктами, а також здійснення ідентифікації і верифікації.
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Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову ухвалено сьогодні на засіданні уряду.
Рішення прийнято без обговорення.
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