Уряд затвердив порядок ведення Єдиного демографічного реєстру

Кабінет міністрів України затвердив порядок ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб'єктами, а також здійснення ідентифікації і верифікації.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову ухвалено сьогодні на засіданні уряду.

Рішення прийнято без обговорення.