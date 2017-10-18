ВР пройшла вже понад 500 поправок до законопроекту щодо медичної реформи

Верховна Рада України пройшла ще понад 500 поправок до урядового проекту закону про державних фінансових гарантій надання медичних послуг і лікарських засобів (№6327).

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Як передає кореспондент УНІАН, робота з розгляду поправок до законопроекту розпочалася вчора. Сьогодні депутати продовжили роботу з 250-ї поправки, дійшовши до 788-ї.

Усього до законопроекту до другого читання було подано 893 поправки.

Після перерви в ранковому засіданні парламенту в сесійній залі візуально знаходилося менш ніж 100 депутатів. Тоді як для ухвалення рішень, зокрема, голосування за поправки, необхідно мінімум 226 голосів депутатів.

Так, під час сьогоднішньої роботи сесійна зала при голосуванні на підтвердження не підтримала значну кількість вагомих поправок, які комітет врахував до другого читання. Зокрема, це стосується положень щодо термінів набрання законом чинності.

Таким чином, відповідно до цих голосувань текст законопроекту значно змінюється, але робота з розгляду поправок продовжиться і завтра, тож не виключено, що до відхилених поправок ще можуть повернутися.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня ВР почала розгляд у другому читанні урядового проекту закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (реєстраційний номер 6327). За вчорашній день було розглянуто 249 поправок. Жодна з них не була підтримана. У сесійній залі під час розгляду була незначна кількість депутатів, часом навіть недостатня для ухвалення рішень.

Голова ВР Андрій Парубій висловив сподівання, що парламенту вдасться розглянути усі поправки, які надійшли до законопроекту, до четверга, 19 жовтня.

За словами заступника голови Комітету ВР з питань охорони здоров'я, народний депутата від "Самопомочі" Ірини Сисоєнко, законопроектом не передбачено співоплати громадян за послуги лікарів, за медичне обслуговування платитиме держава.

У законопроекті йдеться про те, що держава оплачуватиме не лише первинну, екстрену та паліативну медичну допомогу, але й обов'язковим для оплати з боку держави буде надання меддопомоги другого рівня, оплата високоспеціалізованої медичної допомоги, оплата надання меддопомоги дітям до 16 років, ведення вагітності та оплата пологів.

У ньому зберігаються всі пільги у сфері охорони здоров'я для ветеранів війни, учасників бойових дій, інвалідів-чорнобильців, військовослужбовців різних силових відомств та інших категорій населення.

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Також визначено, що під час розрахунку вартості тарифів на медичні послуги та коригуванні коефіцієнтів на послуги з медичного обслуговування має бути врахована заробітна плата медичного працівника, розмір якої має бути не меншим, ніж 250% середньої зарплати в Україні за липень року, що передує року, в якому застосовуються такі тарифи та коригувальні коефіцієнти.

Законопроект «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (реєстраційний номер 6327) парламент ухвалив в першому читанні 8 червня.